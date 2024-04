Lo studente col coltello e la caccia alla prof | I ragazzi respirano violenza - la repressione non serve Bisogna ascoltare il disagio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Milano, 24 aprile 2024 – “Lae l’aggressività dilagano, sono dappertutto. Dallo scenario internazionale, fino al semaforo sotto casa. E purtroppo è diventato normale che sia anche nelle scuole». Raffaele Mantegazza,essore di Pedagogia all’Università di Milano Bicocca, non si stupisce dell’agguato all’Istituto Galvani da parte di un giovanissimo, la terza aggressione ai danni di docenti in meno di un anno. “Se iovunque - dice Mantegazza - ad iniziare dfamiglia, se conoscono solo lacome mezzo di espressione, i risultati sono questi”.essor Mantegazza come si può intervenire? “Purtroppo molte volte si prendono decisioni a livello istituzionale sull’onda ...