LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | azzurri in lotta per la qualificazion - Abbadini sogna la medaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Startlist e ordini di rotazione – Le speranze dell’Italia 18.41 Rotazione leggermente debole per l’Italia: 39.632, per un totale di 81.431. Si sogna in grande per l’all-around con Yumin Abbadini, l’azzurro vanta un punteggio di ... (oasport)