L’esercito israeliano sarebbe pronto ad attaccare Rafah | aumentano le tendopoli a Khan Younis

Quarantacinque minuti di telefonata tra Joe Biden e Benyamin Netanyahu , il primo contatto dopo oltre un mese. L’obiettivo del colloquio era quello di discutere gli ultimi sviluppi in Israele e Gaza , compresa la situazione a Rafah e gli sforzi per aumentare l’assistenza umanitaria nella Striscia, ... (ilfattoquotidiano)

Meir Litvak: "Il pericolo a lungo termine per l'esistenza di Israele non è l'Iran, ma l'isolamento internazionale" - L'analista dell'Università di Tel Aviv a Huffpost: "C'è un salto di qualità dell’antisemitismo, ed è estremamente pericoloso. Israele sta perdendo il ...huffingtonpost

Evacuazione dei civili a Khan Younis: la prima fase del piano di Israele per Rafah - Il ministero della Difesa di Tel Aviv ha acquistato 40mila tende, dove saranno ospitati i palestinesi rifugiatisi a Rafah durante i mesi di guerra. L'operazione di evacuazione richiederà circa un mese ...ilgiornale

Alla Statale di Milano istituita una commissione per valutare gli accordi con i paesi in guerra: la comunicazione del rettore - Dopo le proteste degli studenti sul conflitto arabo-israeliano, Elio Franzini ha preso in considerazione i rapporti tra l’ateneo e i paesi in stato di belligeranza o che abbiano violato i diritti uman ...ilgiorno