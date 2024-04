Le mucche da latte trasportate tra gli Stati devono ora essere sottoposte al test per l’influenza aviaria

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Misure preventive per proteggere ledanegliUniti L’amministrazione Biden ha annunciato che ledain transito tra glidovrannoate per, che si è diffusa tra le mandrie. Questa misura fa parte degli sforzi per controllare il virus, considerato a basso rischio per le persone. Procedure di controllo e monitoraggio Le nuove direttive del Dipartimento dell’Agricoltura richiedono che lein lattazione siano negative alA, inclusa, prima del trasporto. I proprietari conpositivi dovranno collaborare per tracciare il contagio. Queste ...