L’antifascismo comunista rubacchia mentori e martiri dalla cultura socialista

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Mi pare strano che uno storico come Antonio Scurati, che si è dedicato ad una fortunata ricostruzione di Benito Mussolini, tanto fascinosa da sembrare romanzata alla giuria del Premio Strega, non abbia colto come una stessa parola possa aver rivestito un diverso significato, a cominciare proprio da “anti-fascista”. Il vero Matteotti Comincia il suo stracitato monologo, richiamando l’assassinio di Giacomo Matteotti, per poi planare sulle tre più grandi rappresaglie naziste, Fosse Ardeatine, Marzabotto, Sant’Anna, concludere infine con la richiesta rivolta al presidente del Consiglio di dichiararsi pubblicamente antifascista. Con fine ironia, Marco Travaglio ha osservato, che alla fine se la Meloni si convincesse, ne ricaverebbe in più l’accusa di essere bugiarda, ma non è questa la questione rilevante, ma in che senso dovrebbe soddisfare la richiesta. Se si dovesse ripartire ...

