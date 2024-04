La Vis perde Mattioli e Peixoto per la Juve Playout | l’obiettivo è scavalcare Recanati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Cosa succederà adesso? E’ quanto si chiedono i tifosi della Vis che cominciano a toccare con la mano la possibilità di giocare i, scampati per un soffio nelle ultime stagioni ma sempre più probabili in questa che sta per concludersi e che vedrà l’ultimo atto domenica al "Benelli" con l’inedito confronto contro la squadra B dellantus. Se si analizza la posizione di classifica e le possibili combinazioni, si capisce subito che per la Vis isono praticamente sicuri. La Recanatese, che precede i pesaresi in classifica di due punti, per sperare di salvarsi senza spareggi dovrebbe vincere a Chiavari con l’Entella e sperare così di agganciare l’Ancona che si trova a quota 41, ovvero tre lunghezze più avanti. Una ipotesi altamente improbabile per una serie di motivi. Primo perché l’Entella che attende la Recanatese ...