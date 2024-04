La promessa di Sala | A settembre M4 aperta da Linate a San Cristoforo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La M4 che arriverà a Segrate passando sotto l’Idroscalo; la M1 che giungerà a Monza-Bettola e a Baggio; la M5 prolungata anch’essa fino a Monza e Settimo Milanese; la ventura M6 e il biglietto che non aumenterà dai 2,20 euro attuali. Di tutto ciò ha parlato ieri il sindaco Beppedurante la diretta settimanale “Cose in Comune”. La M4 arriverà a Segrate, passando sotto l’Idroscalo “Stiamo lavorando, in ottica progettuale, al prolungamento della M4 fino a Segrate”, ha dichiarato, un prolungamento “importante perché’ a Segrate Rfi ha deciso di portare la futura stazione di Porta Est che sarà stazione dell’alta velocità e quindi abbiamo avviato la progettazione per aggiungere i 3 km che rendono collegatie Segrate con un nuovo tratto di metro che passerà sotto l’Idroscalo”. Circa i fondi, il sindaco ha riferito che “abbiamo un finanziamento ...