La lezione di Cruciani sul 25 aprile | Il vero fascismo? Le chiusure Covid

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così il tragico incidente di un bambino sbranato da due pitbull, le recenti candidature dell’Alleanza Verdi e Sinistra e il dibattito sul. “Perché gli animalisti adesso non pensano di interrogare i pitbull?”, ha esordito, parlando dell’incidente del bambino sbranato da due cani. “Perché pare che i pitbull, secondo il racconto di alcuni parenti di quel bambino di 13-15 mesi che è stato sbranato da due cani assassini, lo avrebbero scambiato per un pupazzo. Bene, fate l’interrogatorio. Se pensate che i cani siano come gli esseri umani fate un’interrogatorio ai pitbull per capire se veramente lo hanno scambiato per un essere umano. Che schifo. Abbattere questi due mostri e bandire tutti i cani pericolosi”. Il conduttore di Radio24 ha poi commentato le ...

