La denuncia di Amnesty | Diritto all’aborto non garantito in molte regioni italiane - pro vita possono intimidire anziché dare supporto

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “Il disprezzo dell’ordine mondiale e delinternazionale ci riportano indietro di 80 anni. Il 2023 è stato un anno terribile per i diritti umani”. Lo ha detto Alba Bonetti, presidente diInternational Italia, presentando a Roma, alla sede della Stampa estera a Palazzo Grazioli, il report annuale che fotografa la situazione dei diritti umani in 155 Stati al 31 dicembre 2023. All’evento erano presenti anche Riccardo Noury, portavoce diInternational Italia, Anneliese Baldaccini, direttrice dell’Ufficio Lobby e Policy diInternational Italia, e Ilaria Masinara, direttrice delle campagne. Nel report si mettono in evidenza alcune delle situazioni più critiche nel panorama internazionale, a partire dal contesto mediorientale dove, dichiara Bonetti, a seguito dei “terribili attacchi di Hamas e ...