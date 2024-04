La comandante Lea - la commissaria Nadia | staffett - guard -e, armate Come fu la Resistenza a lungo dimenticata delle donne

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lanon è stato affare solo per uomini. Secondo alcune stime leche hanno partecipato alla lotta partigiana sono state 70mila, un numero probabilmente calcolato per difetto. Proprio durante la guerra e con laleavevano sperimentato un’emancipazione di fatto dai ruoli tradizionali. Dopo la fine del conflitto, tuttavia, c’è stato una specie di silenzio generale sullafemminile perché si cercò di normalizzare il ruolomogli e madri, la loro “essenziale funzione familiare” – sancita anche dall’articolo 37 della Costituzione. Le cose sono iniziate a cambiare dagli anni Sessanta e soprattutto dagli anni Settanta, quando militanti e studiose hanno individuato nella narrazione storica uno dei ...

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha sacrificato la vita combattendo contro il nazifascismo durante la seconda guerra mondiale. La donna è Ines Bedeschi e questa è la sua storia. Ines Bedeschi , un sacrificio per la patria Ines Bedeschi , fonte ... (metropolitanmagazine)

Arezzo, 24 aprile 2024 – «Noi donne del Coordinamento Spi e Cgil di Arezzo non intendiamo minimamente dimenticare e fare dimenticare il grande e determinante apporto delle donne nella gestione e nell'organizzazione del movimento di liberazione dal nazifascismo e del contributo di quelle compagne e ... (lanazione)

Palestinese e partigiana per mano per il 25 aprile: a Roma l'omaggio di Laika alle donne della resistenza - In vista del 25 aprile l'artista Laika ha dedicato la sua nuova opera, su un muro di Roma, alla donne della resistenza, partigiane e palestinesi ...notizie.virgilio

Associazioni anti-aborto nei consultori, Del Pozzo (Cgil): “Le donne non si fermano” - La Segretaria Confederale CGIL Molise critica la presenza di associazioni ProVita nei consultori: "un'ingerenza nella libertà delle donne" ...primonumero

L'Associazione donne giuriste esprime solidarietà alla consigliera Raffaella Piccolo - «L'Associazione donne Giuriste Italia sez di Trani ... Vogliamo ricordare, a poche ore dalla ricorrenza della Festa della resistenza e della liberazione, che la nostra Costituzione afferma senza alcun ...barlettaviva