Jacobs apre la stagione - debutto nei 100 metri in Florida

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Marcellrompe il ghiaccio e dopo i tweet ironici annuncia il: il campione olimpico dei 100aprirà lasabato a Jacksonville, in, in una super sfida di altissimo livello a cui sono iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. L’azzurro sarà in pista per la prima volta nel 2024,nella quale punta a confermarsi campione olimpico a Parigi e campione europeo a Roma. L’ultima uscita nei 100risale a 230 giorni prima, il 10 settembre 2023 al meeting di Zagabria. L’annuncio pone fine alle speculazioni sul calendario di. Anche lo sprinter, con alcuni tweet negli ultimi giorni, ha ironizzato ...