Jacobs al debutto nei 100 metri in Florida | la sfida ai big

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Jacksonville (), 24 aprile 2024 – Marcellapre le danze a Jacksonville. Il campione olimpico debutterà sabato in, in una superdei 100che vede iscritti anche tre suoi compagni di allenamento, lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown. L'azzurro (l’orario è ancora da definire) sarà in pista per la prima volta nel 2024, stagione nella quale punta a confermarsi campione olimpico a Parigi e campione europeo a Roma. L'ultima uscita nei 100risale a 230 giorni prima, il 10 settembre 2023 al meeting di Zagabria. Ora è il momento di tornare sui blocchi. Si gareggia nell'evento East Coast Relays, sulla pista dell'Hodges Stadium nella University of North, che dallo scorso ...