Interventi in difesa della costa | lavori tra un anno - troppo tardi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "L’assessore regionale Aguzzi si è incontrato con gli operatori balneari di Scossicci e ha detto che stanzierà dei fondi per quel tratto di litorale, ma in quell’occasione non era presente l’Amministrazione di Porto Recanati. Perciò chiedo al sindaco Michelini se si è poi confrontato con la Regione, e quando verrà concordato un cronoprogramma per le scogliere da realizzare". Lo dichiara Salvatore Piscitelli, capogruppo di minoranza con "Civici per Porto Recanati", che ha presentato un’interrogazione al primo cittadino Andrea Michelini. Nell’atto, Piscitelli sottolinea che pochi giorni fa l’assessore regionale alla, Stefano Aguzzi, si è recato a Scossicci per parlare con i titolari degli chalet riguardo aida avviare dopo i danni causati dalla mareggiata di Pasquetta. Ma al confronto ...