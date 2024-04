INFINITA SARA ERRANI! Piega Wozniacki dopo quasi 3 ore e avanza al 2° turno a Madrid!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024)2 ore e 48 minuti ad altissima tensione e di tennis che porta un gran numero di ricordi, batte anche Carolineper 3-6 7-5 7-5, entra nel secondodel WTA 1000 di, dove non vinceva un match dal 2015 (e uno completo dal 2014). La danese esce di scena contro una gran versione dell’azzurra, che ora sfiderà al secondola brasiliana Beatriz Haddad Maia già domani. Ma, questo è certo, la Caja Magica ha ritrovato una protagonista in grande stile, in un match tra figure che hanno segnato un’ampia era. Primi game subito lottatissimi, in particolare sul servizio di, che all’esordio deve salvarsi ai vantaggi. Nel terzo gioco, però, non riesce a evitare di subire il break alla seconda chance per ...