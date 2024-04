Inferno Beccaria - le indagini proseguono | i pm sentiranno educatori e personale medico-sanitario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Non solo presunte omissioni da parte dei vertici, il “sistema” di violenze sui detenuti del carcere minoriledi Milano potrebbe essere stato volutamente ignorato anche dalle altre figure presenti nella struttura. L’inchiesta della procura di Milano sulle ipotizzate torture passa anche da “ulteriori approfondimenti” su “referti medici e relazioni cliniche” acquisite sulle aggressioni denunciate da alcuni minorenni. “Pestaggi di gruppo – scrivono le pm titolari dell’inchiesta -, organizzati in luoghi isolati e privi di telecamere, senza alcun immediato e attuale atto di resistenza da contenere”. Anche se alcune telecamere all’interno dell’istituto hanno ripreso scene che poi sono risultate di riscontro alle ipotesi del pool di inquirenti. Il pestaggio con zero giorni di prognosi – Per la procura “è necessario eseguire una serie di audizioni di appartenenti al ...