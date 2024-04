(Di mercoledì 24 aprile 2024) ROMA - Secondo le statistiche più di 5 milioni dini si sono rivolti al medico per un ritoccoe inpiùillegato alla chirurgia estetica: meta l'Albania. È il caso della clinica KEIT che opera a Tirana dal 2011. "Partita come uno studio medico oggi è

Milano , 19 aprile 2024 – Sono ore convulse quelle che sta attraversando Forza Italia a Milano . Questo pomeriggio il partito ha annunciato il cambio al vertice in consiglio comunale nominando capogruppo Luca Bernardo al posto di Alessandro De Chirico . Una sostituzione che il secondo non ha preso ... (ilgiorno)

Poco prima del deposito ufficiale al ministero dell'Interno, Giuseppe Conte anticipa dallo studio di In Mezz' Ora su Rai3 il simbolo con cui M5s correrà alle Europee. In bella evidenza, nella parte inferiore del contrassegno, l'hashtag #pace. "Oggi al ministero dell'Interno si registra il simbolo ... (iltempo)

Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei , che andranno in scena a Rimini dal 2 al 5 maggio (dopo la competizione maschile in programma questa settimana). Le azzurre si presenteranno all’appuntamento per andare a ... (oasport)

Fisco, Portofino è il Comune più ricco d'italia - In base ai dati pubblicati dal ministero dell'Economia e delle Finanze nella città ligure il reddito medio procapite nel 2022 è di 90mila euro ...tgcom24.mediaset

'Luca' di Casarosa, l'avventura italiana Pixar Disney in sala - ROMA, 24 APR - Dopo Soul (uscito a marzo) e Red (arrivato nei cinema l'11 aprile) , debutta il 25 aprile in sala anche un terzo film animato Disney/Pixar che in pieno periodo del Covid, aveva esordito ...mattinopadova.gelocal

In italia prende sempre più quota il turismo estetico - ROMA (ITALPRESS) - Secondo le statistiche più di 5 milioni di italiani si sono rivolti al medico per un ritocco estetico e in italia prende sempre più qu ...italpress