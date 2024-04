Iliad down nel Sannio - problemi con la linea mobile e 4G

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn picco di segnalazioni ha indicato alcune difficoltà per gli utenti dinella provincia di Benevento. Ladel gestore telefonico, infatti, ha subìto un guasto e i tecnici, secondo quanto si apprende, sono già al lavoro per risolvere il problema. I disservizi, come confermato dall’azienda, sono iniziati nella giornata di lunedì e stanno proseguendo in attesa di ripristinare latelefonica. Benevento, San Giorgio del, Calvi, Apice alcuni tra i centri dai quali sono pervenute la maggior parte delle segnalazioni. Tra le criticità maggiori quelle legate al traffico telefonico su, a seguire quella legata alla connessione internet. Per una parte dell’utenze, invece, è stata registrata addirittura la completa assenza di segnale sia ...