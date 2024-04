Il robot tagliaerba che conosce il tuo giardino al centimetro Navimow i105E falcia da solo e senza fili perimetrali

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Sfrutta la tecnologia EFLS 2.0 per seguire la mappa del, che può anche realizzare in modo automatico. La sua precisione è centimetrica e, se è scarico, torna alla base, si ricarica e riprende il lavoro stando attento anche alle previsioni del tempo....

La Coppia di Gussago (Brescia) nota per aver sotterra to milioni di euro nel giardino è finita al centro di una nuova indagine: farebbe parte di un'associazione che avrebbe riciclato 110 milioni di euro .Continua a leggere (fanpage)

La preside: “Qui non facciamo inclusione, è un termine che non mi piace. Facciamo il nostro mestiere. Dobbiamo dare un futuro a questi ragazzi che passano il pomeriggio in strada” (milano.repubblica)

Rubinetto che gocciola: consumo elevato in bolletta e per l'ambiente - L'acqua è una risorsa preziosa perché è essenziale per la vita su questo pianeta. È fondamentale per l'idratazione umana, l'irrigazione agricola, la produzione di cibo, l'energia idroelettrica e molte ...idealista

Anime Verdi 2024, torna a Padova il festival dei giardini aperti - Sono 47 quest’anno - con 6 novità e 4 graditi ritorni - i giardini che regaleranno ai padovani e ai turisti l'opportunità di esplorare itinerari inediti tra le vie del centro ...padovaoggi

Bambini troppo rumorosi in giardino: scoppia la polemica e la dirigente sposta l’orario della ricreazione - A Mogliano, nel Trevigiano, scoppia la polemica sul rumore dei bambini. I piccoli alunni della scuola primaria abituati a trascorrere la ricreazione all'aperto con giochi e corse, sono stati limitati ...orizzontescuola