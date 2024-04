Il portiere della nazionale iraniana multato e sospeso per aver abbracciato una tifosa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In Iran ildi calcio è lstato malmenato dalla sicurezza e poiperuna ragazza. Lo racconta Fanpage. Hossein Hosseini, 31ennedell’Esteghlal di Teheran hauna ragazza che aveva fatto invasione di campo per avvicinarsi a lui ed era stata trattenuta dalla sicurezza. Ilha rimediato una squalifica e anche una multa per il suo gesto. Laindossava solo parzialmente l’hijab, diversamente da quanto previsto dal codice di comportamentolegge islamica in Iran. Nella corsa le era scivolato giù. Troppo per la polizia, che ha fatto di tutto per evitare che la ragazza arrivasse a Hosseini. Degli agenti hanno messo le mani ...

