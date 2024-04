Il Parlamento Ue approva il Diritto alla Riparazione Costi più bassi - maggiore garanzia | cosa prevede la legge

Da Strasburgo – Da un lato, nuove regole per rendere i prodotti più sostenibili fin d alla fase di progettazione. Dall’altro, garantire ai cittadini un vero e proprio «diritto alla riparazione» . Oggi il Parlamento europeo ha dato il via libera a due provvedimenti nel segno della sostenibilità. Il ... (open.online)

Diritto alla riparazione, via libera dall'Unione Europea - Il parlamento Europeo ha approvato in larga maggioranza le nuove norme che favoriscono il diritto alla riparabilità.hdblog

Diritto alla riparazione, via libera definitivo dal parlamento Ue - Martedì 23 aprile il parlamento europeo ha approvato in via definitiva la direttiva sul cosiddetto “diritto alla riparazione” per i consumatori con 584 voti favorevoli, 3 contrari e 14 astensioni. Le ...ecodallecitta

Diritto alla riparazione, il parlamento europeo approva la norma - Con 584 voti a favore, il parlamento europeo ha approvato la normativa che rende più semplice ed economica la riparazione dei dispositivi anche dopo la fine del periodo di garanzia ...corriere