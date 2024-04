Il Niger sta svendendo il suo petrolio alla Cina

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A corto di liquidità, il governoino ha optato per un prestito della China national petroleum corporation per rimpinguare le proprie casse, con l'intenzione di rimborsare il prestito con le future vendite del greggio estratto dal giacimento di Agadem. Mentre francesi e americani abbandonano il Paese africano, la presenza italiana può contribuire a rafforzare il ruolo dell'Europa nel Sahel e non è cosa da poco per quanto riguarda i flussi migratori. Lo speciale contiene due articoli.