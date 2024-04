Il capolavoro del Bologna contro la Roma | completa 35 passaggi di fila prima del gol di Zirkzee

pizza al taglio, carbonara , cacio e pepe e non solo, anche i secondi come la coda alla vaccinara oppure i contorni di carciofi, puntarelle e cicoria. “La cucina romana è la migliore ”, lo conferma una classifica stilata da Taste Atlas, che ogni anno valuta i migliori piatti del mondo. Il podio è ... (ilfattoquotidiano)

La Roma cade per 3-1 sotto i gol del Bologna guidato da Thiago Motta. Una prestazione non all’altezza, poche le occasioni create e in più non sfruttate a dovere. Gli uomini di De Rossi soffrono il gioco dei Bolognesi, arrivando molto spesso al limite dell’area di rigore avversaria senza sapere ... (romadailynews)