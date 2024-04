Il Bari rischia grosso - Sibilli | Abbiamo cambiato 4 allenatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Momento decisivo per ilche in classifica precede l’Ascoli di 2 punti. I biancorossi, dopo il pareggio interno col Pisa (1-1), sabato si giocheranno quasi tutto nello scontro diretto in casa del Cosenza. L’esito finale potrebbe interessare anche il Picchio che invece sarà di scena a Terni. A parlare del finale di stagione della formazione pugliese è stato, a segno contro l’Ascoli sia nella gara d’andata che in quella di ritorno. "Meritavamo qualcosa in più – commenta –. Stiamo lavorando con più serenità e sono convinto che ci salveremo. Ero fiducioso dell’arrivo di Iachini, conosciamo tutti il suo curriculum. Poi i risultati negativi ci hanno fatto vivere la situazione in maniera diversa. Non siamo riusciti a dargli una mano. lo mi sento responsabile di questa situazione, nonostante abbia fatto 10 gol. Se penso che...