Hit parade | il rap ancora in cima alla classifica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La nuovasettimanale conferma il trionfo del genere rap. Eppure, le nuove uscite discografiche iniziano a farsi strada tra i colossi delle classifiche, che nemmeno lo scorrere del tempo riesce a spostare dalle loro posizioni. Tra i singoli la situazione resta stabile. Nuovi ingressi nelladegli album più venduti, secondo Fimi/Gfk, anche se i cambiamenti già sostanziali ci sono tra i vinili, dopo le new entry della Top10 riescono ad accaparrarsi i primi tre posti del podio. A confermarsi inalle vendite e agli ascolti,un’altra settimana, è il rap italiano, che supera tutti.: inTony Effe e Rose Villain, foto Ansa – VelvetMagPer un’altra settimana consecutiva in...

Il rap è ancora in cima alla classifica degli album più venduti, secondo i dati raccolti da Fimi/Gfk. Non mancano però alcune uscite musicali, in Italia, ma anche all’estero. È proprio tra i vinili che le nuove uscite discografiche prendono il comando sul podio . I primi tre posti della classifica ... (velvetmag)

Tony Effe saldo in vetta alla hit parade, Knopfler solo quinto - È ancora in vetta alla classifica Tony Effe, il rapper che, con l'album Icon, si conferma per la quinta settimana consecutiva al top degli album più venduti secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. (ANSA) ...ansa

Hit parade, Tony Effe in vetta per la terza settimana - (ANSA) - ROMA, 05 APR - Tony Effe, con l'album Icon, si conferma per la terza settimana consecutiva in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. St ...msn

“Figli delle stelle” - La puntata apre con l’inno disco/pop italiano degli anni ’70 “Figli delle stelle” di Alan Sorrenti. Al primo posto della classifica dei singoli italiani più venduti nel 1977. Nella puntata, tra gli al ...rsi.ch