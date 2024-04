Giro d’Italia 2024 - Magrini sicuro | Pogacar può tenere la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Fare il punto della situazione. Nell’ultima puntata di Sport2Day Speciale Ciclismo, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Francesca Cazzaniga, Riccardo(voce tecnica di Eurosport) ha analizzato quanto accaduto nell’ultima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, vinta dal fenomeno sloveno Tadej. “Sono contento del successo di, è stata una bellissima prova di squadre. La UAE Team Emirates, come in altre occasioni, ha dimostrato di avere una tattica molto buona per portare il proprio leader a vincere una corsa così prestigiosa. In telecronaca avevo previsto che Tadej sarebbe partito e avrebbe fatto il vuoto. Mi rallegro di aver previsto le cose, ma non era un pronostico così difficile a onor del vero“, ha raccontato. Una Liegi che ha lasciato tante cose al commentatore tecnico ...