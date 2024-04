Ginnastica artistica - Europei Rimini 2024 | Abbadini medaglia di bronzo all-around

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Prima giornata deglididida incorniciare per l’Italia, che festeggia una splendidadidi Yuminnell’all-. Sesto ai Mondiali di Anversa lo scorso anno – miglior piazzamento alldai tempi di Jury Chechi – il classe 2001 si conferma uno dei migliori in circolazione e si gode un risultato di enorme prestigio. E c’è anche qualche rimpianto visto che, prima dell’ultima rotazione, era artefice del proprio destino e ancora in piena corsa per l’oro. Il 13.934 alle parallele pari non gli ha purtroppo consentito di salire sul gradino più alto del podio, ma è comunque arrivato un terzo posto con 83.765. Meglio di lui hanno fatto soltanto il cipriota ...