Getafe | Declan Frith - giocatore del Valencia Mestall - nell’agenda del Getafe

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 2024-04-24 09:35:09 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Econtinua a lavorare sulla prossima campagna e a lunga estate negli uffici del Colosseo questo mercato estivo. La squadra del sud della Comunità di Madrid avrà bisogno di una ristrutturazione della propria rosa dopo le perdite che si verificheranno, oltre ad attendere il possibile promozione delin Prima Federazioneche darebbe alle giovanili un ulteriore passo avanti per i futuri salti in prima squadra. Ed è qui che compare la figura di. Ilamericano dela, sarà all’ordine del giorno del ...