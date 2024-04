Germania - Russi - Spagna le tappe

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Quei 150 chili per Ravenna rappresentano un primato assoluto in materia di sequestri di cocaina. Adesso agli inquirenti spetta un compito altrettanto arduo: scoprire chi ce li ha messi sotto alla nave. I 19 marittimi turchi a bordo e il comandante, sono stati tutti sentiti come persone informate sui fatti. Le audizioni, compiute tra lunedì (i primi 14) e ieri (gli ultimi 6), hanno sostanzialmente portato a questo tipo di risposta: tutti ignari della droga nascosta sotto alla chiglia del cargo e nessun sospetto su nessuno. A questo punto, una volta terminate le operazioni di scarico, l’Acacia - in questa fase tutelata dall’avvocato Nicola Ridolfi - lascerà entro un paio di giorni il porto ravennate per puntare verso la sua prossima destinazione. Le verifiche di polizia e finanza proseguiranno a partire dal momento nel quale a fine febbraio la nave aveva lasciato il porto brasiliano di ...

Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli Stati Uniti, intanto, hanno imposto nuove sanzioni all’Iran. Anche l’Unione Europea sta valutando ... (ilsole24ore)

Due cittadini tedesco–russi sono stati arrestati mercoledì mattina a Bayreuth, in Baviera, da forze speciali di polizia. Secondo il procuratore generale federale Jens Rommel, che ha ordinato gli arresti, si tratta di due spie russe che stavano pianificando operazioni di sabotaggio in Germania per ... (ilfattoquotidiano)

germania, russia, Spagna le tappe - è giunto in germania. Qui le autorità hanno fatto scendere tutti i marittimi per setacciare la nave anche con l’ausilio dei cani antidroga: ma non è stato trovato nulla. L’Acacia è poi ripartita verso ...ilrestodelcarlino

A Berlino spia al servizio di Pechino. È l'assistente dell'eurodeputato Afd - Guo lavorava per il parlamentare Krah, già accusato di ricevere fondi dalla russia. Soldi anche dalla Cina. Per un'alleanza anti Stati Uniti ...ilgiornale

russia, annullata l'annuale parata per il Giorno della vittoria - La Giornata della vittoria viene celebrata ogni anno in russia in memoria della capitolazione della germania nazista durante la Seconda guerra mondiale.ansa