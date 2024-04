FOTO D’Agostino e Perinetti | Ora una grande risposta dalla squadra

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTappa al carcere di Ariano Irpino per una delegazione dell’Avellino guidata dal presidente Angelo Antonioe il direttore Giorgio. All’appello hanno risposto presente anche Marco Armellino, Tommaso Cancellotti, Fabio Tito, Jacopo Dall’Oglio e Daniele Liotti. E non solo. Presente anche il Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia di monsignor Sergio Melillo. “Sono momenti che fermano il tempo – dice– Ma soprattutto che ci sono realtà diverse, persone meno fortunate o che hanno delle difficoltà. E’ giusto che lo sport oltre ad essere divertimento è anche social, noi abbiamo risposto presente a questa iniziativa”. “Il carcere deve servire a correggere gli errori fatti non penalizzare o peggiorare la situazione – continua – E’ giusto che si facciano anche discorsi politici su questi ...