FOTO ? Mkhitaryan ‘ringrazia’ il Milan | La musica ci gasava di più

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024)risponde a tono alche durante i festeggiamenti dell’Inter in campo dopo il derby ha alzato volontariamente il volume della. Un gesto di antisportività, maha tenuto a ringraziare i rossoneri. MIKI IRONICO ?vince sempre, sia in campo che sui social. L’armeno ha denunciato tramite un post social il brutto episodio di antisportività del, che durante i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter dopo il derby ha alzato volontariamente il volume dellaper infastidire e non far sentire la gioia di giocatori e tifosi nerazzurri sotto la curva Nord. L’armeno su Instagram col solito immancabile aplomb ironizza ‘ringraziando’ i rossoneri: «E comunque vorrei dire aiisti che alzavano il volume della ...