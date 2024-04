Fitti mai riscossi al Comune di Napoli - chi sono i primi 15 invitati a dedurre

Ammonta ad oltre 283 milioni di euro il credito, che sarebbe in buona parte inesigibile, relativo agli affitti del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli . La vertiginosa cifra è emersa in un’indagine della Procura della Corte di Conti della Campania diretta dal procuratore Antonio Giuseppone ... (ilfattoquotidiano)

Ammonta ad oltre 283 milioni di euro il credito, che sarebbe in buona parte inesigibile, relativo agli affitti del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli . La vertiginosa cifra è emersa in un’indagine della Procura della Corte di Conti della Campania diretta dal procuratore Antonio Giuseppone ... (ilfattoquotidiano)

Tempo di lettura: 3 minutiAmmonterebbero a oltre 283 milioni di euro i crediti, in buona parte inesigibili, relativi agli afFitti del patrimonio immobiliare che il Comune di Napoli vanta ma che non ha incassato e probabilmente mai incasserà: la vertiginosa cifra è emersa nel corso di una indagine ... (anteprima24)