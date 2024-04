Fiorentina - ore di speranza e attesa Tifosi in marcia verso Bergam - dubbio Bonaventura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 - Le poche ore che separano iviola dal fischio d'inizio di Atalanta-sono un misto di ansia e. C'è una voglia matta di tornare a disputare la finale di Coppa Italia, che da ieri sera conosce anche l'eventuale rivale che risponde al nome della Juventus. Una sfida importante che Firenze sogna da tempo. I circa 500che hanno avuto la fortuna di accaparrarsi il biglietto per il settore ospiti (capienza davvero esigua data dai lavori di restyling del Gewiss Stadium) si stanno mettendo inin queste ore. Qualcuno è partito con calma in mattinata. Treno e auto, qualche van per gruppi di amici. A Firenze resteranno in tanti appesi alla tv (diretta in chiaro alle 21 su Canale 5, ci sarà anche la diretta live sul nostro sito e a seguire i commenti ...