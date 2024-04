Fiorello | Per il 25 aprile - Meloni ha organizzato un pic-nic con Scurati

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Puntata numero 100 dello show VivaRai2! fa 100! Il buongiorno di, Biggio e Casciari all’insegna del buonumore arriva anche in questa mattina piovosa al Foro Italico di Roma. ‘La sinistra si indigna per’, si legge oggi su un quotidiano. Lo showman ha voluto rispondere in apertura di puntata alle recenti critiche arrivate per le parole dette lunedì sul ‘caso’: “Si sono indignati anche per noi che siamo all’acqua di rose e facciamo battutine – dice -. Io mi sento tutto indignato, ma questa è una medaglia: qualcuno che si indigna per me! Se la satira suscita questo, è una medaglia!”. “Voi sapete che programma facciamo, era la notizia del giorno – spiega ancora-. Non avremmo dovuto scherzare sulla grande ca**ata che ha fatto la Rai a censurare il monologo? Proprio voi di sinistra, avete ...