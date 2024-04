(Di mercoledì 24 aprile 2024) Summer Lee ha vinto le primarie per il Congresso nel 12esimo distretto della Pennsylvania battendo Bhavini Patel, che ha incentrato la sua campagna sulla posizione di Lee contro gl... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ripley , la serie targata Netflix, è stata girata tra gli Stati Uniti e l’Italia, in particolare ad Atrani , il borgo in provincia di Salerno noto per essere il comune più piccolo del nostro paese. Bisogna sottolineare, però, che la produzione ha avuto l’opportunità di spostarsi in diverse zone ... (screenworld)

Il problema dell’inquinamento dell’aria è sempre più grave, in particolar modo a causa della concentrazione delle polveri sottili . Siamo molto lontani dal vivere in un mondo poco inquinato, e le ultime statistiche rivelano una realtà sconcertante: in alcuni Paesi l’aria è letteralmente ... (informazioneoggi)

fino a dove arriverà lo scontro tra i democratici su Israele Sul confine c'è Trump - Le proteste nelle università ingigantiscono la divisione nel Partito democratico su Israele. La Squad si sente forte ...ilfoglio

Meteo: prossimo weekend ancora in parte piovoso, ma non mancherà il sole. Ultimi aggiornamenti - Braccio di ferro tra una saccatura atlantica e un anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo. ANTICICLONE IN RIMONTA, MA NON PER TUTTI. Già nella giornata di venerdì l'afflusso artico che sta caratteriz ...3bmeteo

Modena, travolto in moto da un'auto: muore ragazzo dopo 17 giorni di agonia - Giuseppe Carrino, 18 anni, è deceduto all'ospedale di Baggiovara, nel Modenese, dove era ricoverato dallo scorso 5 aprile, quando in sella alla sua moto si è scontrato con un'auto ...corrieredibologna.corriere