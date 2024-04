Filo Lab - imparare in classe l’arte del taglio e del cucito Il progetto per le scuole di Fondazione Yolk

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Un workshop extracurricolare per introdurre aldele del. È il nuovodellacon il sostegno del Gruppo Armani e di Ethicarei, la prima filiera etica del Made in Italy garantita dal World Fair Trade Organization.Lab è la nuova tappa dellache si dedica, dal 2017, a garantire un accesso paritario agli stimoli educativi, per permettere a ragazze e ragazzi, anche quelli che partono da una situazione meno fortunata, di emergere per fare la differenza nel mondo. Un’opportunità di crescita I tessuti sono donati dal Gruppo Armani e da Ethicarei, in linea con i principi di sviluppo di un’economia circolare e sostenibile alla base della strategia dichiarata dal gruppo. «Ci piace pensare che ...