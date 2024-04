Festa della Liberazione - il ricordo | Quel 25 april - la fine di un inferno Potevamo sentirci liberi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Pietrina Castrucci nasce a Fornoli in località Colletti, nel comune di Bagni di Lucca, il 16 maggio del 1925 da Settimio Castrucci e Flavia Vannucci. Secondogenita, dopo la sorella Maria, di una famiglia forte e orgogliosa, che vive del proprio lavoro e che mai si piegherà a prendere la tessera del Partito Fascista. Il padre da ragazzo era emigrato in Inghilterra a fare il gelataio, rientrato in Patria per prestare il servizio militare, vi restò ben sette anni nel corpo dei Bersaglieri, per viaGrande Guerra, guadagnandosi il titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto. Di spirito libertario Settimio aveva vissuto con sgomento i primi moti del Fascismo e poi l’avvento di Mussolini al potere. Pietrina aveva ereditato da lui questo sentimento e la sua forza d’animo, temprando negli anni un carattere fermo ma sempre generoso e disponibile verso il prossimo. Nel settembre ...