Europee - Roberto Salis | mia figlia determinat - contenta di candidatura

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Strasburgo, 24 apr. (askanews) – “Miaa, motivata e abbastanza, per aver preso la giusta decisione di candidarsi” alle elezioni. Se sarà eletta, questo le consentirà di avere l’immunità parlamentare, e di avere finalmente un giusto processo e il rispetto della sua dignità, anche in Ungheria”. In ogni caso “lei non scappa” dal processo. Lo ha affermato a Strasburgo, padre di Ilaria, la cittadina italiana in carcere in Ungheria dall’11 febbraio 2023 e in attesa di giudizio con l’imputazione di aggressione violenta contro manifestanti neonazisti a Budapest.ha partecipato a una conferenza stampa insieme a esponenti dei due gruppi politici (i Verdi e la Sinistra) di cui sua ...