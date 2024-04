Etiopia - salta l’accordo sul prestito con l’FMI

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Addis Abeba ha ricevuto la visita di una delegazione delcon la proposta di un accordo di prestiti e di riforme. Per il momento, però, l’non ha accettato. Intanto cerca l’appoggio della Banca Mondiale e dei BRICS per continuare un percorso di investimenti e di sviluppo cominciato quasi vent’anni fa. Accordo mancato conIl governo etiope sta cercando l’aiuto necessario a ristrutturare il suo debito estero, dopo il default del dicembre scorso. All’inizio di aprile gli inviati del Fondo Monetario Internazionale hanno effettuato una visita in loco, ma non hanno trovato l’intesa con Addis Abeba. Hanno solamente registrato un “progresso sostanziale” nell’elaborazione di un piano per assistere le autorità etiopi nel loro programma economico di risalita. Ma non essendo il governo particolarmente incline a impegnare il Paese ...