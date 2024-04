ESCLUSIVA IN ? Eddy Veerus | Inter - sarà una grande festa! Vi racconto la canzone con la Curva Nord

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Edoardo Cremona, in arte– frontman della popolare band milanese ‘Il Pagante’ e autore dell’inno ‘Noi siamo l’’ – ha concesso un’vista in-News.it. Il focus principale è sul trionfo dell’e lascudetto. Spazio anche alla musica, con l’uscita della“Per la gente che”, da lui prodotta in collaborazione con la. Ciao, sei contento per il trionfo dell’? Che emozioni hai provato e stai continuando a provare? É stato bellissimo ebellissimo perché, com’è giusto che sia, cialmeno un mese diinrotta. É stato ...