Endless Love anticipazioni 24 aprile | Emir contro Tarik

Le anticipazioni di Uomini e Donne delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 tra il 24 e il 30 aprile (in quanto il dating show non andrà in onda né il 25 né il 26 aprile), rivelano che si parlerà molto del trono di Ida Platano. La donna sarà al centro di un dibattito molto acceso in quanto ... (tvpertutti)