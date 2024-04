Edi Rama attacca Report per l’inchiesta HotSpot Albanese

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Edi, Primo ministro dell’Albania,duramentee Giorgio Mottola perandata in onda il 21 aprile su Rai 3 Edi. Non si è fatta attendere la riposta del Primo Ministroaldiandata in onda su Rai 3, il 21 aprile scorso. Sui media albanesi il Premierinterviene così “Sull’Albania calunnie scandalose un’emittente pagata con le tasse degli italiani si è resa protagonista di un vergognoso episodio di diffamazione nei confronti dell’Albania. Nel suoage Giorgio Mottola ha lanciato una serie di accuse’ contro il governo, la famiglia del primo ministroe ...