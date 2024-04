Due impiegati per ditta e un segretario in azienda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVOcerca impiegato amministrativo per gestione bollettazione, magazzino, ufficio acquisti, con esperienza, per sostituzione maternità. Contratto di 12 mesi. Lavoro full time. Sede Arezzo. Codice: AR-223010. Scadenza: 7 maggio. 1 ADDETTO ALLA CONTABILITÀ Si cerca apprendista contabile per studio commerciale per scritture e registrazioni contabili. Lavoro full time. Sede Arezzo. Lingua inglese. Codice: AR-223214. Scadenza: 30 aprile. 1cerca impiegato amministrativo addetto preparazione preventivi, fatturazione, ordini. Gradito diploma di ragioneria. Contratto part time, a tempo determinato. Sede Arezzo. Riservato agli iscritti L. 68/99. Codice: AR-222555. Scadenza: 26 aprile.