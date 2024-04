Divina e sfrontata - quando Amy Winehouse disse | Non mi disintossicherò

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Amy che cantava il soul come una nera, Amy l'incanto, il talento, lo sgomento, Amy tossica, Amy bella, Amy sola, Amy con il seno gonfiato da pin up, Amy e i tatuaggi da pirata, Amy e l'eyeliner troppo scuro, Amy e la parrucca da bucaniera, Amy che perde quattro taglie pur di essere accettata dal pubblico e salire su un palco, Amy e l’amore ch...

Omaggio alla "divina" Claudia Cardinale con cinque dei suoi grandi film in streaming - Compie oggi 86 anni l'antidiva del nostro cinema, che è stata "musa" di autori come Federico Fellini, Luchino Visconti e Sergio Leone. Ecco alcuni dei suoi film in streaming che amiamo.comingsoon