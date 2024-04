Deraglia il tram in via San Fermo | ritardi - ma nessun ferito

Teb, deraglia il tram in via San fermo: nessun ferito - L’INCIDENTE. Deragliato il tram in via San fermo a Bergamo. Poco dopo le 13 di mercoledì 24 aprile il vagone centrale della Teb è uscito dalle rotaie: nessun ferito.ecodibergamo

Barbara D'Urso a Milano con la nuora Giulia: «La mia amata è qui con me. Notizia choc: prendiamo il tram» - Barbara D'Urso è diventata nonna di Matilde, nata dall'amore del primogenito Giammauro con la compagna Giulia, nel 2022. L'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ...ilmattino

Allo studio gli airbag per i tram, ecco come funzionano - La VBZ ha deciso quindi di accelerare la sperimentazione avviata nel 2021 dalla Alstom, azienda produttrice di tram, che aveva già installato degli airbag sui tram più antichi di Zurigo.tg.la7