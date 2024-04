Dalle mail di minaccia al raid con spray e coltello urlando vi ammazzo - chi è il 15enne che ha seminato il panico nella scuola di Niguarda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) MILANO – Il blitz attorno a mezzogiorno. Un salto per scavalcare una cancellata e poi dritto verso l’ingresso di un istituto scolastico in zonaa Milano. L’irruzione in un’aula e l’aggressione a un docente con loal peperoncino, davanti a tutta la classe. La ricerca spasmodica di una professoressa in particolare, che in un amen si trasforma in imposizione con unin pugno: "Vi". L’intervento di due docenti per disarmare lo studente, che nel parapiglia sferra qualche schiaffo e riesce ad allontanarsi. Una fuga che dura pochissimo, bloccata dopo poche centinaia di metri dai carabinieri. Attimi di pauratarda mattinata di ieri al tecnico Galvani di via Gatti, quando un quindicenne, nato in Italia da genitori nordafricani, ha fatto irruzione con una bomboletta di ...