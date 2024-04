Cospito - Cassazione conferma condanna per attentato ex caserma

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Lahato le condanne a 23 anni per Alfredoe a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino. Diventa così definitiva la sentenza emessa lo scorso 26 giugno dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino nei confronti dei due anarchici imputati per l’alla exallievi carabinieri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

