Cospito - Cassazione | condanna definitiva a 23 anni Oltre 17 anni per Anna Beniamino

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni per l'anarchico Alfredo Cospito , detenuto al 41 bis, e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino (notizie.virgilio)

Cospito, confermata in cassazione condanna a 23 anni per attentato a ex Caserma di Fossano - Gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino sono stati definitivamente condannati a 23 anni e a 17 anni e 9 mesi di carcere. Lo ha deciso dalla cassazione nell'ambito del processo per l'attentato ...tg24.sky

Alfredo Cospito condannato in via definitiva dalla cassazione a 23 anni: confermata la pena per l'anarchico - La Corte di cassazione ha confermato la condanna a 23 anni per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis, e a 17 anni e 9 mesi per Anna Beniamino ...notizie.virgilio

Alfredo Cospito condannato a 23 anni per l'attentato alla ex caserma di Fossano: la sentenza della cassazione - Alfredo Cospito condannato a 23 anni di carcere. È quanto deciso dalla cassazione nell'ambito del processo per l'attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano ...corriereadriatico