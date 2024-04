Cina | Festa delle Sorelle tramanda cultura Miao

Lo scudetto della seconda stella vinto nel derby contro il Milan. Il sogno dell’ Inter è diventato realtà. La Festa e la gioia nerazzurra da San Siro si riversano per le strade di Milano, dopo che per la prima volta la stracittadina ha assegnato il titolo di campioni d’Italia. centinaia di tifosi ... (ilfattoquotidiano)

festa dell’Atletica: la Fidal Puglia premia il sindaco Tommaso Minervini - Premio speciale al sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, per il sostegno dell'amministrazione comunale di Molfetta in occasione degli Assoluti italiani di atletica leggera andati in scena, a luglio ...molfettaviva

cina: 29enne fa resuscitare il “nonno” attraverso l’intelligenza artificiale - Un uomo dalla regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della cina, è stato recentemente in grado di rivedere il suo nonno defunto dopo aver fornito a un’azienda tecnologica di intelligenza ...cronachenuoresi

Perché Zhang non era a Milano per la festa Scudetto dell’Inter e non si vede in Italia da un anno - A Shanghai, complice la tappa del Mondiale di F1 in cina, il presidente ha messo la sordina al mormorio di fondo sulla possibile (inevitabile) cessione della società quale pegno di debiti non onorati.fanpage