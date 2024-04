Chi affronterà Marcell Jacobs nella prima gara dell’anno | primati personali da urlo e una vecchia conoscenza francese

(Di mercoledì 24 aprile 2024)farà il proprio ritorno ina distanza di 230 giorni dall’ultima uscita agonistica. L’appuntamento è per sabato 27 aprile (orario da definire) a Jacksonville (Florida, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri scalderà così i motori nel 2024: sarà uno degli uomini più attesi sul rettilineo delle East Coas Relays, dove farà un punto della situazione in vista delle World Relays (i Mondiali di staffette, 4-5 maggio alle Bahamas), degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024.sarà chiamato a sfidare avversari di primissimo piano. Annunciata una sfida di lusso con tre compagni di allenamento alla corte di Rana Reider proprio in Florida: lo statunitense Trayvon Bromell (due volte bronzo ai Mondiali), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e il ...

