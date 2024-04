Che significa scudetto di cartone all’Inter? La polemica infuria

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’Inter è la squadra campione d’Italia di quest’anno. La vittoria è arrivata lunedì sera nella partita più importante per i nerazzurri, ovvero il derby contro il Milan. Eppure, in queste ore si sta parlando didi. Come mai? Tutto nasce da uno sfottò dei milanisti che prima del fischio d’inizio della partita avevano tappezzato le tribune del Meazza con un volantino irridente. Il foglietto aveva lo stemma della Juventus, ma i colori dell’Inter. Con una frase: Festa della Stella di. Il riferimento è allovinto “a tavolino” d, nel 2005/2006, dopo lo scandalo Calciopoli. Un tricolore, sottratto alla Juventus per motivi di giustizia sportiva, e finito nel carnet dei nerazzurri. Che proprio grazie ai giudici sono arrivati a un computo totale di 20 campionati vinti. ...

Pagina 2 | "Inter, ora vinci la Champions! Hai un Matthäus in squadra, ecco chi è" - Il presidente della squadra dei record e dei tre tedeschi: "Prima era più facile, si avevano i soldi e si spendevano. Fino a quando resta Marotta..." ...tuttosport

Thuram, l'unico dell'Inter che può vantare 20 scudetti: ne ha uno con la Juve - L'attaccante francese festeggia dopo la vittoria del titolo con i nerazzurri: il suo "asterisco" lo ha colmato con il papà ...tuttosport

Marino sicuro: "Gasperini meglio di Conte per la panchina del Napoli" - Inoltre si è ben inserito in un contesto di calcio sostenibile come quello dell’Atalanta e non ha mai vinto uno scudetto. Ha fatto tanto ottimi ... in cui gli scenari sono di cartone e sulle scene si ...tuttojuve